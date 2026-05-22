Französische Kater: Endlich ein Zuhause für Ilja und Jäger?

Sie waren schon vermittelt

Denn die beiden waren schon einmal vermittelt – kamen aber zurück ins Tierheim, da sie sich im neuen Zuhause offenbar nicht richtig wohl gefühlt haben. „Dort kam es vermehrt zu Spannungen zwischen den beiden. Bei uns im Tierheim zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Sie brauchen zwar ihren eigenen Raum und hängen nicht ständig aufeinander, suchen aber immer wieder die Nähe zueinander, liegen zusammen und genießen die Gesellschaft des anderen. Daher möchten wir sie gern gemeinsam vermitteln“, erklärt das Tierheim zu den beiden Schützlingen.