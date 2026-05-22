Französische Kater: Endlich ein Zuhause für Ilja und Jäger?

Seit Januar warten Ilja und Jäger im Ilmenauer Tierheim auf ein Zuhause. Dabei war ihr Happy End schon zum Greifen nah. Das ist die Geschichte zweier französischer Kater.
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Ilja ist der ältere der beiden, wurde 2018 geboren und hat ein graues Fell. Sein Artgenosse Jäger hingegen ist drei Jahre jünger, kam also 2021 auf die Welt, und fällt mit seiner schwarzen Fellfärbung und seinen leuchtenden Augen auf. Die kastrierten Kater sind seit Januar im Tierheim und suchen ein verständnisvolles Zuhause.
Denn die beiden waren schon einmal vermittelt – kamen aber zurück ins Tierheim, da sie sich im neuen Zuhause offenbar nicht richtig wohl gefühlt haben. „Dort kam es vermehrt zu Spannungen zwischen den beiden. Bei uns im Tierheim zeigt sich jedoch ein anderes Bild: Sie brauchen zwar ihren eigenen Raum und hängen nicht ständig aufeinander, suchen aber immer wieder die Nähe zueinander, liegen zusammen und genießen die Gesellschaft des anderen. Daher möchten wir sie gern gemeinsam vermitteln“, erklärt das Tierheim zu den beiden Schützlingen.
Beide Kater sind laut Tierschützer sehr menschenbezogen, gleichzeitig aber auch sensibel. „Ilja ist der aktivere von beiden – er braucht Beschäftigung, Abwechslung und zeigt große Freude an Bewegung und Interaktion. Besonders das Außengehege nutzt er sehr gern“, weiß das Tierheim zu berichten.
Jäger hingegen sei eher der ruhigere, zurückhaltendere Part, der die Dinge gern etwas gelassener angeht.
Für die beiden wünschen sich die Tierschützer nun ein Zuhause mit ausreichend Platz, idealerweise mit einem gesicherten, großzügigen Balkon oder der Möglichkeit zum Freigang. „Wichtig ist außerdem, dass sie nicht den ganzen Tag allein sind, da sie die Nähe zu ihren Menschen sehr schätzen“, so das Tierheim weiter.
Wer bereit ist, diesen zwei sensiblen und besonderen Katern Zeit, Raum und Verständnis zu schenken, werde mit zwei tollen Begleitern belohnt, die auf ihre ganz eigene Weise Nähe und Vertrauen zeigen, sind sich die Zweibeiner sicher.
Wer Ilja und Jäger die Chance geben will, anzukommen, meldet sich im Ilmenauer Tierheim unter (0 36 77) 67 11 57 oder per E-Mail an nachricht@tierheim-ilmenau.de.
Spenden sind auf das Konto des Tierschutzvereins Ilmenau u. U. e. V. mit der IBAN: DE 45 8405 1010 1125 0001 51 oder via PayPal an nachricht@tierheim-ilmenau.de möglich.
Erbschaften erreichen die Tiere bei Widmung an den „Tierschutzverein Ilmenau und Umgebung e. V., VR-Nr. 120301“. Saubere und unbeschädigte Sachspenden für die Tiere werden gerne genommen.