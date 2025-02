Franziska Preuß als Friseurin: Röiselands Ehefrau ist entsetzt

Franziska Preuß hat ihre Ankündigung nach dem Gold-Coup in der Verfolgung wahr gemacht und ihre Trainer noch am Sonntagabend rasiert. Der Deutsche Skiverband veröffentliche ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie den Trainern Kristian Mehringer und Sverre Olsbu Röiseland mit einer Haarschneidemaschine eher unvorteilhafte Schnitte verpasste. Die Coaches hatten versprochen, sich eine Glatze schneiden zu lassen, wenn es einer ihrer Biathletinnen gelingt, in Lenzerheide einen WM-Titel zu holen. Dabei zeigte die frischgebackene Weltmeisterin viel Kreativität, vor dem gesamten Team hatte sie die Lacher auf ihrer Seite. „Wettschulden sind Ehrenschulden“ stand auf dem Video, das der DSV auf Instagram postete. Bei Gold Haare ab, hieß der Deal vermutlich. Doch „Glatze kann ja jeder“ war das Motto des Abends. Dem Norweger Röiseland verpasste Preuß an der rechten Seite des Kopfes einen Pfeil. Auf der anderen Seite des Kopfes bekam er ein Herz einrasiert als symbolisches Zeichen der Dankbarkeit und Verbundenheit.