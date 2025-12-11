Mit Öffentlichkeit kommen auch Häme und Kritik

Als der junge Investmentbänker 2012 in die Politik geht, beginnt mit der großen Aufmerksamkeit auch ein mitunter harscher Wind Brigitte entgegenzuwehen. Immer wieder ist der Altersunterschied der beiden Thema. Zunächst nehmen die Franzosen sie vor allem als kultiviert und elegant wahr. Innerhalb der ersten Amtszeit von Macron nimmt Brigittes Beliebtheit ab.

Mittlerweile machen auch seit Jahren krude Verschwörungserzählungen über die Geschlechtsidentität der Première Dame die Runde. Immer wieder ist Brigitte Macron online das Ziel von Angriffen. Mehrere Menschen mussten sich bereits wegen Cybermobbing verantworten. In den USA läuft eine Verleumdungsklage der Macrons gegen eine Influencerin.

Gefundenes Fressen für Häme über Brigitte und Kritik an Macron war da auch ein Video von der Ankunft der beiden im Mai in Vietnam. Die Tür des Fliegers öffnet sich und die Hand von Brigitte landet in Emmanuel Macrons Gesicht. Rasend verbreitete sich online das Gerücht, Brigitte habe ihren Gatten geschlagen. "Mehr brauchte es nicht, um den Verschwörungserzählern Stoff zu geben", hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten, das den Vorfall als Klamauk wertete.

"Werde ein Leben danach haben"

Während Brigitte bei offiziellen Terminen teils sehr ernst wirkt, gibt Macrons Hoffotografin Soazig de La Moissonnière auch Einblick in private Momente. Da sehen wir etwa, wie Brigitte sich von hinten an ihren Ehemann schmiegt - Fotos, die Fans gerne weiterverbreiten.

Für Emmanuel Macron endet die zweite Amtszeit in anderthalb Jahren. Bei der Wahl 2027 kann er nicht erneut antreten. Für Brigitte verspricht das auch etwas mehr Ruhe. "Ich hatte ein Leben davor und ich werde ein Leben danach haben und das ist sehr gut so", zitierte sie jüngst die "Gala".