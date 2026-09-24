Aktuell ist Frankreich nach dem WM-Aus im Halbfinale gegen den späteren Titelträger Spanien Weltranglisten-Dritter. Und mit Zidane hat nun einer die Verantwortung, der schon als Spieler Gegenentwurf zu Deschamps war. Zusammen wurden sie Welt- und Europameister, Zidane war der Superstar, Deschamps der Kapitän und Arbeiter im defensiven Mittelfeld. Zidane war der Elegante, der Kreative, der Außergewöhnliche.

"Er war ein grandioser Spieler, der dazu berufen war, alles anders zu machen als andere", sagte sein damaliger Nationalmannschaftskollege einmal über Zidane. Und Roberto Carlos, der bei Real mit Zidane gespielt hat, meinte: "Du spielst ihm einen Stein zu und bekommst eine Feder zurück."

Zidane nannte Aimé Jacquet, der Frankreich zum WM-Triumph vor 28 Jahren geführt hatte und Roger Lemerre, der seinen Spielern extrem nahe gestanden habe, als seine prägendsten Trainer. Nun will er selbst wie einst bei Real eine Ära prägen.

Los geht es an diesem Freitag in Kocaeli gegen die Türkei in der Nations League, am Montag steht die Partie in Brüssel gegen Belgien an. Das Heimdebüt im Stade de France wird für Zidane am 2. Oktober auch zu einem besonderen Wiedersehen - mit Italien.

Der Skandal: Zidanes Kopfstoß im WM-Finale von Berlin

Rückblick: Berlin, 9. Juli 2006. Frankreich, Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000, steht im Finale der Fußball-WM in Deutschland. Der Gegner heißt eben auch Italien. Es sollte Zidanes letztes Spiel im Dress der Franzosen werden. Und es wird sein Tiefpunkt. In der Verlängerung lässt sich der so Hochbegabte, dessen Eleganz und Feingefühl jeden Ballkontakt wie einen leichtfüßigen Schwebetanz wirken ließen, zu einem Kopfstoß hinreißen.

Nach einem verbalen Austausch geht Zidane auf Marco Materazzi zu und rammt den Italiener regelrecht mit dem Kopf. Er trifft ihn mit voller Wucht auf der Brust. "Wie kann man sich so seinen Abschied zerstören", fragte Reinhold Beckmann, damals Kommentator in der ARD. Zidane sah die Rote Karte, Italien krönte sich im Elfmeterschießen zum Weltmeister. Ins Institut National du Football von Clairefontaine musste Zidane dann lange Zeit nicht mehr.