Frankreich Vom Altersheim auf den Dancefloor

Pontivy - Die 99-jährige Mathilde Bihouee kann sich nicht mehr immer alleine auf den Beinen halten. Doch an diesem Nachmittag gegen Jahresende tänzelt sie vergnügt mit kleinen Schritten mitten in einem französischen Club. Die zierliche Dame ist eine von Dutzenden Heimbewohnerinnen und -bewohnern, die an diesem Tag zur "Old Friends Party" in die Disco "Le Missyl" in der bretonischen Kleinstadt Pontivy gekommen sind. Auf dem Programm: Bunte Lichteffekte, Drinks und statt Techno oder Elektro zahlreiche Hits vergangener Tage.