Frankreich Vom Altersheim auf den Dancefloor

Jugenderinnerungen werden wach

In Pontivy ist Mathilde Bihouee schon Stunden vor dem Clubbesuch mit hellrosa Kleid und Schleifchen im Haar bereit für die Party. Auch die 79-jährige Simone Philippe hat sich bereits in Schale geworfen und ist voller Vorfreude. Eben noch wurden ihre Haare frisch geschnitten und Make-up aufgetragen. "Das erinnert mich an meine Jugend", erzählt sie. Früher sei sie sehr häufig tanzen gegangen. In den kleinen Ortschaften habe es im Sommer an drei bis vier Abenden Bälle gegeben. In einen Club aber habe sie noch nie einen Fuß gesetzt. Man denke da tatsächlich eher an junge Menschen, sagt sie, "aber das tut Alten auch gut. Es ist nicht nur für Junge."