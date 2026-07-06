Frankreich: Verdächtige nach Überfall auf F1-Legende Alain Prost gefasst

Pontoise - Eineinhalb Monate nach einem Raubüberfall auf den viermaligen Formel-1-Weltmeister Alain Prost und seine Familie hat die französische Justiz fünf Tatverdächtige festgenommen. Gegen die mutmaßlichen Täter im Alter von 16, 17, 21 und 22 Jahren werde wegen bewaffneten Raubs, Freiheitsberaubung und Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt, teilte die Staatsanwaltschaft in Pontoise bei Paris mit. Die drei erwachsenen Verdächtigen kamen in Untersuchungshaft, die beiden Minderjährigen wurden unter Justizaufsicht gestellt.