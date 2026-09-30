Frankreich: US-Investor übernimmt Girondins für symbolischen Euro

Wegen millionenschwerer Zahlungslücken war der Ex-Club von Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu und Johan Micoud im Sommer von der vierten bis mindestens in die sechste Liga zwangsversetzt worden. Konkret wurde Girondins erst einmal aus allen nationalen Ligen ausgeschlossen. Ein sportlicher Neuanfang kann deshalb maximal in der sechstklassigen R1 gestartet werden. Wegen der Finanzprobleme stand mittlerweile sogar die Liquidation des Vereins im Raum.