Frankreich: US-Investor übernimmt Girondins für symbolischen Euro

Bordeaux - Der hoch verschuldete sechsmalige französische Fußball-Meister Girondins Bordeaux wird für einen symbolischen Euro an Park Bench verkauft. Der amerikanische Sportinvestor übernimmt damit die Schulden des Vereins vom bisherigen Girondins-Eigentümer Gérard Lopez, teilte der Verein in Bordeaux mit. Im Rahmen des gesetzlichen Übernahmeverfahrens würden die Käufer in den kommenden Tagen von der regionalen Kontrollkommission der Fußballliga angehört. Die Übernahme markiere einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft von Girondins Bordeaux.