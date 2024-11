Paris - Tausende Menschen haben in Frankreich bei landesweiten Demonstrationen gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen demonstriert. Die Gewerkschaft CGT sprach von 100.000 Teilnehmern bei den Kundgebungen am Samstag, darunter 80.000 in Paris. Die Polizei schätze die Zahl der landesweiten Demonstranten auf 20.000, wie der Sender France Info berichtete.