Berlin - Der frühere Weltstar und sein "Prinz": So beschreibt die französische Presse mittlerweile das enge Verhältnis zwischen Frankreichs neuem Nationaltrainer Zinédine Zidane und seinem Starspieler Michael Olise. Beim Nations-League-Spiel gegen Belgien wurde Olise beim Stand von 0:1 in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Am Ende hieß es 4:1 nach zwei späten Toren und einer Torvorlage des Ausnahmespielers von Bayern München. Seine Einwechslung sei der "Lichtblick" gewesen, der die Partie aus der Dunkelheit holte, schrieb Frankreichs größte Sportzeitung "L'Equipe".