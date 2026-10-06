"Le Parisien" ernannte Olise zum Heilsbringer für Zidane und bezeichnete ihn als "Prinz". Olise selbst gab sich beim französischen TV-Sender TF1 gewohnt bescheiden und verwies auf die Mannschaftsleistung: Zidane "bringt Ideen ein, wir setzen sie um. Das haben wir in den vier Spielen gut gemacht und so werden wir weitermachen." Mit der französischen Nationalmannschaft zu spielen, sei ein Vergnügen. "Es gibt viele hochkarätige Spieler."