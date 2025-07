"Ich bin hier ohne Erwartungen angereist. Dass es die ersten zwei Wochen so gut läuft, damit hätte ich nie gerechnet. Vor allem nach den ersten drei, vier Tagen, wo es mir nicht so gut ging", gestand Lipowitz mit breitem Lächeln nach der Kletterpartie über fast 5.000 Höhenmetern hinauf zur Skistation Luchon-Superbagnéres. "Da geht ein Traum in Erfüllung."