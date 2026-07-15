Radsport: Norweger gewinnt schnellste Tour-Etappe - Zimmermann stürzt

Max Kanter zog derweil Kraft aus dem Ruhetag. "Wir konnten uns etwas erholen", berichtete der Cottbuser bei Eurosport. Nach der harten Kletterpartie im Zentralmassiv habe man allerdings gemerkt, dass einige Profis ihre Beine wieder aufwachen lassen mussten. "Für mich lag der hauptsächliche Fokus darauf, möglichst viel Energie zu sparen", sagte er.

Sprinter am Donnerstag wieder dran

Bei der zwölften Etappe am Donnerstag sind erneut die Sprinter im Fokus. Gestartet wird das Teilstück auf der Rennstrecke von Magny-Cours bei Nevers, wo Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher insgesamt achtmal triumphierte. Danach geht es über 179,1 Kilometer Richtung Osten nach Chalon-sur-Saône.