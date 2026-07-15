Radsport: Norweger gewinnt schnellste Tour-Etappe - Zimmermann stürzt

Nevers - Pascal Ackermann saß geschafft auf einem Campingstuhl. Der Radprofi war kurz zuvor im Sprint erneut als Zehntplatzierter gescheitert - aber hat die laut mehreren Berichten durchschnittlich schnellste Etappe dieser Art jemals bei der Tour de France erlebt. Das Portal "Procyclingstats" ermittelte eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 50,91 Kilometern pro Stunde. Bisher lag der Rekord abseits von Prologen und Zeitfahren bei der vierten Etappe 1999, die Mario Cipollini vor Erik Zabel gewann.