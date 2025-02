Kaum ein Kollege in der Klinik schöpfte Verdacht

Wieso das Tun des Arztes in den vielen Jahren nicht in einer der Kliniken auffiel, wo er arbeitete - auch dieser Frage gingen die Ermittler nach. Wie die Zeitung "Le Monde" unter Verweis auf die Ermittlungen berichtete, hatte von den rund 100 befragten Kollegen des Angeklagten keiner einen konkreten Verdacht auf abweichendes Verhalten. Lediglich zwei Ärzten kam der Chirurg komisch vor - Hinweise darauf an höherer Stelle blieben aber ohne Reaktion. Auch seine Ex-Frau will von dem fortgesetzten Missbrauch erst bei der Festnahme ihres früheren Gatten erfahren haben.