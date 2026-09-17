Frankreich: Polizei in Marseille stoppt Neunjährigen am Steuer eines SUV

Marseille - Die Polizei im südfranzösischen Marseille hat einen Neunjährigen am Steuer eines schweren Geländewagens gestoppt. Einer Motorradstreife sei der SUV aufgefallen, weil er in gefährlichen Schlangenlinien über eine der Hauptverkehrsachsen der Stadt gefahren sei, teilte die Polizei mit. Der Vater habe mit einem weiteren kleinen Kind auf dem Schoß vom Beifahrersitz aus das Steuer festgehalten. Niemand sei angeschnallt gewesen. Für die gefährliche Fahrstunde mit dem gut zwei Tonnen schweren SUV werde der Vater sich vor Gericht verantworten müssen, hieß es.