Ohne Weihnachtsmarkt ist es doch kein richtiges Weihnachten! Eike Mas, eine deutschstämmige Französin, vermisste die besondere Stimmung eines Adventsmarktes in ihrer Heimat – und wünschte sich seit Langem einen solchen. Mit der Partnerschaft, die sich vor 30 Jahren zwischen der französischen Stadt Meyssac und dem Rhönort Bettenhausen entwickelte, wurde ihr Traum wahr: Die Rhöner brachten den Weihnachtsmarkt mit in die Region Nouvelle-Aquitaine am Zentralmassiv. Zuerst nur einen Stand mit Bratwürsten aus der Fleischerei Spiegel Stedtlingen – „das war der einzige Stand auf dem ganzen Platz“, weiß Claudia Schott, seit 15 Jahren Vorsitzende des Partnerschaftsvereins.