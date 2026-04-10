Frankreich: Neunjähriger nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt

Hagenbach - Ein Vater soll seinen neunjährigen Sohn über ein Jahr in einem Lieferwagen in Frankreich gefangen gehalten haben. Der 43 Jahre alte Mann sei von der Polizei festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Mulhouse mit. Von Nachbarn alarmierte Beamte hätten das Kind nackt und unterernährt in dem Fahrzeug auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der elsässischen Ortschaft Hagenbach entdeckt. Der Vater wohnte in einer der Wohnungen des Hauses. Der Ort liegt unweit der Grenze zu Deutschland und der Schweiz.