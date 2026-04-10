Frankreich: Neunjähriger nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt

Nach eigenen Angaben sei der Junge zwischen September und Dezember 2024 in dem Lieferwagen eingesperrt worden und habe Ende 2024 das letzte Mal geduscht. In dem Lieferwagen habe er in Embryonalhaltung unter einer Decke neben Exkrementen gelegen. Wegen des langen Aufenthalts in dem Lieferwagen sei das Kind nicht mehr in der Lage gewesen zu laufen, als es entdeckt wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Junge wurde in eine Klinik nach Mulhouse gebracht. Die Lebensgefährtin des Vaters wurde ebenfalls festgenommen.