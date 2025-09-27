Frankreich: Legende des Fernsehens: Georg Stefan Troller ist tot

Flucht und Neubeginn

Troller wurde am 10. Dezember 1921 in Wien in eine jüdische Pelzhändlerfamilie geboren. 1938 flüchtete die Familie vor den Nazis zunächst in die Tschechoslowakei, dann nach Frankreich und Amerika. Im Jahr 1943 wurde er von der US-Armee zum Kriegsdienst eingezogen, im April 1945 war er an der Befreiung des KZ Dachau beteiligt. Wegen seiner Deutschkenntnisse wurde er von den Amerikanern mit der Vernehmung von Kriegsgefangenen beauftragt.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann er in den USA Anglistik und Theater zu studieren, bevor er an die Sorbonne nach Paris kam. Dort fand er seine Berufung als Kulturkorrespondent und Fernsehreporter. Troller lebte über 70 Jahre in Frankreich; seine zweite Frau starb 2018 und wurde in Paris beerdigt.

Trollers älteste Tochter Fenn Troller erinnerte sich an eine Kindheit "in einem kosmopolitischen Umfeld", in dem sie umgeben "von Worten, Sprachen, Büchern und vielseitigen Kunstwerken" aufwuchs. "Unser Leben wurde geprägt von Dreharbeiten, Treffen mit Familie und Freunden aus aller Welt sowie Urlaub in unserem von einem Wassergraben umgebenen Steinhaus in der Normandie." Ihre zufällige Entdeckung von Fotos, die ihr Vater in den fünfziger Jahren aufgenommen hatte, habe es ihm ermöglicht, sein Erinnerungsbuch "Ein Traum von Paris" zu veröffentlichen und am Ende seines Lebens als großer Fotograf anerkannt zu werden.

Arbeit als Überlebensstrategie

Trollers Hauptantriebskraft war nach eigener Aussage die Überwindung seiner natürlichen, durch Flucht und Verfolgung verstärkten Menschenangst. Indem er ausgewählten Menschen die Fragen stellte, die er an sich selbst hatte, erweiterte er seinen eigenen Erfahrungshorizont als Mensch und Filmemacher.

Er habe seine Arbeit zum Überleben gebraucht, sagte er einst. Selbstbefragung nannte er seine Stärke, die ihm half, Fragen zu finden, die er anderen stellte. Für Troller waren Interviews letztlich Selbstgespräche.

In einem Interview mit der Plattform für den deutsch-französischen Dialog "dokdoc.eu" zog Troller sein Lebensresümee: "Ich bin zu dem geworden, wozu ich innerlich vorbestimmt war", antwortete er. Und er setzte hinzu: "Was ich mir erträumt habe, ist wahr geworden."