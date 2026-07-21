Frankreich: Le Pen legt Revision ein – Wahlkampfstart ohne Fußfessel

Sollte die Rechtsnationale bis dahin zur Präsidentin gewählt worden sein, würde sie danach Immunität genießen und die Strafe könnte erst nach ihrer Amtszeit vollstreckt werden. Ein weiteres Hindernis für die Rechtsnationale hatte das Berufungsgericht bereits aus dem Weg geräumt. Es entzog ihr das passive Wahlrecht - also die Möglichkeit zu kandidieren - für lediglich 15 Monate, eine Strafe, die Le Pen seit dem Urteil in erster Instanz also bereits verbüßt hat. In erster Instanz hatte das Gericht ihr das passive Wahlrecht noch für fünf Jahre und mit sofortiger Wirkung entzogen.