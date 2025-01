Frankreich Jean-Marie Le Pen: Der "Teufel der Republik" ist tot

Lange Rechtsaußen-Karriere

Früh zog es Le Pen in die Politik - dabei stand er von Anfang an rechtsaußen. 1956 zog er erstmals als Abgeordneter in die Nationalversammlung ein. Die Front National gründete er 1972 mit und führte sie jahrzehntelang mit straffer Hand gegen das "Establishment" in Paris. Jahrzehnte vor Donald Trumps "America first" warb er mit dem Slogan "Die Franzosen zuerst".