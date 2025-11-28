Frankreich: Häftling nach Flucht mit Säge und Laken in Bistro gefasst

Dijon - Nach der filmreifen Flucht von zwei Häftlingen in Frankreich, die Gitterstäbe durchsägten und sich mit Bettlaken abseilten, ist einer der beiden auf der Terrasse eines Bistros gefasst worden. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez beglückwünschte die Einsatzkräfte zu der Festnahme am Morgen im Departement Saône-et-Loire. Der 32-Jährige habe in der kleinen Ortschaft Bey vor dem Bistro in Ruhe seinen Kaffee getrunken, als Beamte ihn widerstandslos festnahmen, berichtete der Sender France 3.