Frankreich: Häftling nach Flucht mit Säge und Laken in Bistro gefasst

Die Männer waren am Donnerstagmorgen aus dem rund 80 Kilometer entfernten Gefängnis in Dijon aus der Untersuchungshaft geflohen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, fand das Justizpersonal in der Zelle der Ausbrecher eine Metallsäge sowie einen Brief des 32-Jährigen. Darin habe dieser beklagt, dass er "schon viel zu lange" hinter Gittern sitze. Der Mann befand sich wegen Drohungen und schwerer Gewalt gegen seine Partnerin in Haft. Gegen den 19 Jahre alten Mitausbrecher wird wegen eines versuchten Auftragsmordes und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt.