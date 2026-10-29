Frankreich: Ex-Arbeitgeberchef soll Krise bei Winterspielen 2030 beenden

Décines-Charpieu - Der Ex-Chef von Frankreichs Arbeitgeberverband, Geoffroy Roux de Bézieux, soll die Dauerkrise im Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele 2030 beenden. Der 64-Jährige sei einstimmig zum neuen Präsidenten des Komitees gewählt worden, teilten die Organisatoren der Winterspiele in Frankreich mit. Sein Vorgänger Edgar Grospiron war nach anhaltenden Querelen im September von seinem Amt zurückgetreten. Nach Medienberichten war der ehemalige Olympiasieger im Freestyle-Skifahren mit seinem Managementstil angeeckt und hatte das Vertrauen bis hin in die Regierung verloren.