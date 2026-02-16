Zuvor war bekanntgeworden, dass die Namen der beiden in den Dokumenten auftauchen, die von der US-Justiz im Rahmen der Affäre um den US-Multimillionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden. Die Ermittlungen betreffen nach Angaben der Staatsanwaltschaft mutmaßliche finanzielle Verbindungen der beiden zu Epstein. Dabei soll es nach Medienberichten um eine von Epstein gegründete Gesellschaft mit Sitz in einem Steuerparadies gehen, an der Caroline Lang die Hälfte der Anteile gehalten habe.