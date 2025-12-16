Frankreich: Brigitte Macron entschuldigt sich nach beleidigenden Worten

Paris - Nach ihren harten Worten gegen eine Gruppe Feministinnen in Paris hat Brigitte Macron sich entschuldigt. "Es tut mir leid, wenn ich die weiblichen Opfer verletzt habe, ich denke nur an sie und nur an sie allein", sagte Frankreichs First Lady dem Online-Magazin "Brut". Vor gut einer Woche hatte Macron im Gespräch mit Schauspieler und Komiker Ary Abittan hart ausgeteilt gegen eine Gruppe Feministen, die dessen Bühnenauftritt am Vortag unterbrochen und ihn einen Vergewaltiger genannt hatten.