Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen 2017 die Anzeige einer Nachbarin, deren sechsjährige Tochter der Arzt im Garten missbrauchte. Bei Durchsuchungen stießen die Fahnder auf rund 300.000 Fotos von Kindesmissbrauch sowie Tagebücher, in denen der Arzt sein Vorgehen detailreich festgehalten hatte. Mit diesen Angaben machten die Fahnder sich auf die Suche nach den oft unwissenden Opfern, die der Chirurg während seiner Arbeit in ländlichen Kliniken in Westfrankreich traf.