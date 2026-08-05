Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen im Frankfurter Nordend sind vier Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, als der Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt die Kreuzung an der Frankfurter Nationalbibliothek befuhr, wie die Polizei mitteilte. Gleichzeitig lenkte demnach der 49-jährige Fahrer seinen Kleinbus in die gleiche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision beider Fahrzeuge.
Frankfurter Nordend Vier Verletzte nach Unfall mit Streifenwagen in Frankfurt
dpa 05.08.2026 - 12:49 Uhr