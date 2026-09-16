Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Überwachungskamera in der Frankfurter Innenstadt hat die letzten Bilder vor der Tragödie aufgezeichnet. Zwillingsbrüder und ihre beiden Freunde stehen auf E-Rollern hintereinander an einer roten Ampel. Als sie auf Grün umspringt, fahren sie los, nur wenige Sekunden später rammt ein Auto zwei der Roller - die Zwillingsbrüder sterben, ihr Freund überlebt schwer verletzt und fürs Leben gezeichnet. Über ein Jahr später hat das Frankfurter Landgericht nun den heute 24 Jahre alten Autofahrer wegen versuchten Verdeckungsmordes durch Unterlassen und zweifacher fahrlässiger Tötung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt.