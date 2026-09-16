Plötzlicher Tritt auf das Gas

Zur selben Zeit machte sich eine weitere Gruppe junger Menschen ebenfalls auf den Heimweg. Die vier Männer hatten den Abend am Mainufer verbracht und dabei Lachgas konsumiert, nun wollten sie zurück nach Bad Kreuznach fahren. Am Steuer des schwarzen Wagens saß der jetzt verurteilte 24-Jährige. Nachdem er zunächst unauffällig gefahren war, beschleunigte er auf einer breiten Straße in der Innenstadt plötzlich auf Tempo 75. "Den Grund kennen wir nicht", so die Vorsitzende Richterin. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Mann bei dem Unfall noch unter dem Einfluss von Lachgas gestanden habe.