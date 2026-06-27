Frankfurter Innenstadt Prozess um Tod bei E-Scooter-Unfall - Frage nach Sicherheit

Geschaut wurde neben Handynutzung unter anderem nach sogenannten Tandemfahrten zu zweit. Diese zählen zu den Hauptunfallursachen. Ab Juli will die Stadt Frankfurt die Zahl der ausleihbaren E-Scooter von 12.000 auf 10.500 reduzieren, die Zahl der Anbieter von sechs auf drei.

Technische Mittel der Verleiher

Der Anbieter Voi teilte auf Anfrage mit, dass Leihfahrzeuge nur von Erwachsenen genutzt werden dürften. Zudem gebe es einen Anfängermodus mit reduzierter Geschwindigkeit sowie eine kostenlose digitale Verkehrsschule.

Ein digitaler Reaktionstest soll zeigen, dass die Nutzenden nüchtern sind. "Allein im Mai 2026 wurde der Test in Frankfurt rund 22.600 Mal durchlaufen", teilt das Unternehmen mit. "Wer den Test nicht besteht, wird auf sichere Alternativen wie Taxi oder ÖPNV verwiesen."

Sensoren könnten zudem Tandemfahrten erkennen. Dann gehe man "aktiv auf die Nutzer und Nutzerinnen zu" und erinnere an die Regeln. Verantwortungsvolle Nutzende erhielten dagegen Vorteile und Rabatte.

Voi fügt hinzu, dass es neben den Leihrollern weit mehr als eine Millionen in privater Hand gebe. "Viele davon werden kaum gewartet und teils unzulässig frisiert, bis hin zu deutlich überhöhten Geschwindigkeiten." Weitere Unternehmen antworteten nicht auf Anfragen.

So sieht die Unfallbilanz aus

Mitte Mai hatte der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) von einem "besorgniserregenden Anstieg" bei der Zahl der Unfälle mit E-Scootern berichtet. Die hessische Polizei zählte demnach im vergangenen Jahr 1.505 Unfälle mit diesen Fahrzeugen - fast 40 Prozent mehr als 2024. Fünf Menschen starben bei Scooter-Unfällen, vier von ihnen waren jünger als 25 Jahre.

Beim E-Scooter-Fahren liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 20 Kilometern pro Stunde. "Für alle unter 21 Jahren oder Fahranfänger gilt die Null-Promille-Grenze - auch bei der E-Scooter-Fahrt", betont zudem die hessische Polizei.