Frankfurter Flughafen Streit über Flugroute "Cindy-S" - darum geht es

Der gesamte Lärmteppich südlich des Flughafens sei heute größer als vor der Einführung von "Cindy-S". "Die Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich weiterhin, sind aber durch ausbleibende Reaktionen und fehlende Transparenz entmutigt."

Die Lärmbelastung sei zum Beispiel in Egelsbach um rund 13 Dezibel gestiegen. Zehn Dezibel mehr würden Menschen als doppelte Lautstärke empfinden.

Wie kam es zur neuen Flugroute?

Die Änderung geht auf eine Empfehlung des Forums Flughafen und der Fluglärmkommission zurück, in der die Anrainerkommunen des größten deutschen Flughafens vertreten sind. Möglichkeiten, den Lärm in den dicht besiedelten Gebieten im Norden Darmstadts zu verringern, waren zuvor lange diskutiert worden. Ein Probebetrieb musste abgebrochen werden.

Die jetzige Variante wurde aus mehreren ausgewählt. Im Beschluss der Kommission aus dem Jahr 2024 heißt es, wenn die erwartete Lärmminderung nicht eintrete oder unerwartete Mehrbelastungen aufträten, solle die Ausgestaltung der Flugroute erneut beraten werden.

Berechnungen zufolge sind mit der neuen Route deutlich weniger Menschen von Lärm betroffen: bis zu 20.000 in der Nacht und am Tag.

Wie geht es weiter?

Die Fluglärmkommission beriet am Mittwoch über die bisher vorliegenden Monitoring-Ergebnisse. Weitere sollen Ende Oktober vorgelegt werden. Anfang Dezember ist dann ein Beschluss vorgesehen. Die letztendliche Entscheidung obliegt dem Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF).

Der Verein "Stopp Cindy-S" hat angekündigt, weiter gegen die Route zu mobilisieren. Eine Reihe von Demonstrationen ist geplant. Auch politisch sucht der Verein Unterstützung und will im Oktober dem hessischen Landtag eine Petition mit mehr als 5.000 Unterschriften übergeben.