Frankfurter Buchmesse Wolf Biermann live - "Es berührt mich, wie blöde ich war"

Nachdem er ein paar bekannte Gesichter ausfindig gemacht hat, fängt er an zu erzählen. Aber nicht nur das. Er rudert mit den Armen, er spricht mit verstellter Stimme, er bekommt einen Lachanfall. Er schreit, er schlägt sich gegen den Kopf, er verfällt in brütendes Schweigen. Biermann, das Bühnentier. Grauweißes Haar, wacher Blick und der unverkennbare Schnauzbart, den er als Markenzeichen mit Günter Grass teilte. Zwischendurch nimmt er immer wieder die Brille ab, beugt sich vor, um seine Zuhörer besser sehen zu können. "Ihr wisst, was ich meine?" Das hier ist keine One-Man-Show, es ist ein Dialog.