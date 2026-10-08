Frankfurter Buchmesse Wolf Biermann live - "Es berührt mich, wie blöde ich war"

Frankfurt/Main - Wolf Biermann mustert sein Publikum. Mit der flachen Hand schirmt er die Augen gegen das Scheinwerferlicht ab und lässt den Blick durch die Reihen schweifen. "Ja, es wimmelt von echten Freunden und falschen Feinden", stellt er befriedigt fest. Man hat den Eindruck, ganz persönlich von ihm in Augenschein genommen zu werden. Den direkten Kontakt zum Publikum, den kann er immer noch herstellen wie kaum ein anderer. Das merken sie hier auf der Frankfurter Buchmesse schon in den ersten Minuten.