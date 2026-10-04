Frankfurt am Main: Trunkenheitsfahrt im Doppelpack

Damit war der Fall aber noch nicht beendet: Der Mann bat den Angaben zufolge eine Bekannte, sein Auto abzuholen. Die 51-Jährige tauchte kurze Zeit später an der Kontrollstelle auf - allerdings selbst alkoholisiert und auf einem E-Scooter. Auch bei ihr habe ein Vortest einen Wert deutlich über den gesetzlichen Grenzwerten ergeben, hieß es.