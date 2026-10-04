Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Polizeikontrolle im Frankfurter Stadtteil Sossenheim sind in der Nacht gleich zwei mutmaßlich alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aufgefallen. Zunächst stoppten Beamte nach Polizeiangaben einen 62 Jahre alten Autofahrer, der zuvor wegen eines Parkmanövers und des Verdachts auf Alkoholisierung gemeldet worden war. Ein Atemalkoholtest bestätigte laut Mitteilung den Verdacht gegen den Mann.
Frankfurt am Main Trunkenheitsfahrt im Doppelpack
dpa 04.10.2026 - 12:33 Uhr