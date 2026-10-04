Frankfurt: 14-Jähriger fliegt mit Drogen auf - und schlägt Polizisten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 14-Jähriger ist in Frankfurt am Main beim mutmaßlichen Dealen mit Marihuana erwischt worden - und soll dann einem Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. Zivilfahnder seien am Samstagabend auf den Jugendlichen aufmerksam geworden, weil er sich auffällig verhalten habe, teilte die Polizei mit. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, schlug der Junge demnach plötzlich zu und wehrte sich vehement gegen die Festnahme.