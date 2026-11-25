Kitzingen (dpa/lby) - Frankens finanziell gebeutelte Winzergemeinschaft GWF aus Kitzingen kann dank einiger Mitglieder zunächst beruhigter ins nächste Jahr starten. Ein Teil der mehr als 1.000 Mitgliedswinzerinnen und Winzer verzichte bis auf weiteres auf die Auszahlung der ihnen zustehenden Traubengelder, wie die größte fränkische Winzergemeinschaft mitteilte. "Die gestundeten Zahlungsansprüche bleiben in voller Höhe bestehen", versicherte die GWF, wollte aber keine Zahlen nennen. "Die gestärkte Eigenkapitalbasis ermöglicht in den kommenden Jahren gezielte und strategische Investitionen in den Ausbau von Märkten, Marke und Innovation."