Kitzingen (dpa/lby) - Frankens größte Winzergemeinschaft GWF aus Kitzingen hat Geldsorgen. "Die GWF ist derzeit zahlungsfähig. Jede fällige Rechnung ist bezahlt", sagte eine Sprecherin, allerdings: "Unsere Liquiditätsplanung zeigt zugleich, dass wir bis Ende Januar 2027 eine mögliche Finanzierungslücke schließen müssen." Daher seien die Mitgliedswinzer derzeit gebeten, auf die zusätzlichen Auszahlungen an sie - die Traubengelder, die bisher nicht abgerufen worden seien - zunächst zu verzichten. "Die Auszahlung würde sich damit verschieben. Die Ansprüche bleiben in voller Höhe bestehen."