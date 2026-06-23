Südthüringer, die über die A 73 auf direktem Weg die A 9 nach München oder die A 6 Richtung Südwesten ansteuern wollen, werden seit jeher in Nürnberg vom „Frankenschnellweg“ ausgebremst. So heißt die Innenstadt-Querung, die die A 73 auf ihrem Weg von Suhl zum Kreuz Nürnberg-Süd und zum Dreieck Nürnberg/Feucht unterbricht. Anders als der Name verspricht, handelt es sich um eine stauanfällige Verkehrsachse. Sie zwingt nicht nur Südthüringer auf Autobahn-Tour Richtung Süden zum Umweg über die A 3, östlich um die Stadt herum. Sie bremst auch den Verkehr in der und in die Frankenmetropole aus.