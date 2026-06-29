Nürnberg (dpa/lby) - Der Frankenschnellweg in Nürnberg wird ausgebaut. Eine Mehrheit der Bürger der zweitgrößten Stadt Bayerns haben das am Sonntag mit einer recht klaren Stimmenmehrheit so gewollt. Dennoch bleibt das milliardenschwere Verkehrsprojekt eines der umstrittensten in ganz Deutschland - wegen hoher Kosten, einer Bauzeit von mindestens einem Jahrzehnt und nicht völlig klaren Auswirkungen für die Verkehrsflüsse. Und es ist auch ein Beispiel dafür, wie Umwelt- und Naturschützer sich selbst und ihren Belangen einen Bärendienst erweisen können.