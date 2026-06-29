Was passiert mit Lkw-Transit?

Künftig soll ein 1,8 Kilometer langer Tunnel das Problem lösen. Ob es nach dessen Fertigstellung gelingt, Lkw-Fahrer davon zu überzeugen, den Umweg über umliegende Autobahnen in Kauf zu nehmen oder die Abkürzung, wird sich zeigen. Allerdings erst in vielen Jahren. Bis mindestens 2040 ist in Nürnberg Baustelle. Und wenn die noch nicht bis ins Detail geklärte Finanzierung nicht klappt, kann es durchaus auch noch ein bisschen länger dauern - und ein bisschen teurer werden, als die bisher veranschlagten 1,1 Milliarden Euro.