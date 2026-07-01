„Hoffnungszeichen Karolinenheim“ – unter diesem Motto stand das Haus bei seiner Wiedereinweihung im Oktober 1998. „Der Umbau dieses Hauses als soziokulturelles Zentrum war ein Modellprojekt und wurde durch den einsatzstarken Willen eines Frauenprojektes wahr“, betonte die Vorsitzende des Karolinenheimvereins, Sabine Abe, beim Festakt zu 30 Jahren Karolinenheimverein. Das Haus freilich ist viel älter: Das 1907 erbaute Fachwerkgebäude hat eine sehr lange Tradition. Es war gegründet worden, um „das wirtschaftliche wie geistig-religiöse und sozial-sittliche Gemeindeleben in Frankenheim zu fördern“.