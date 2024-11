Frankenheimer 65. Karnevalssaison: Wer wird das neue Prinzenpaar?

Karnevals-Finale mit dem „alten“ Prinzenpaar. Foto: Archiv

„Kommt vorbei, feiert mit uns und lasst uns gemeinsam die Karnevalssaison mit einem donnernden Frankeme Helau einläuten!“, lockt der Verein. Und auch für die nächsten Termine des FCC in der Hochrhönhalle kann man den Terminkalender schon einmal zücken: Am 18. Januar gibt es eine Gästeveranstaltung, am 1. März den Hauptkarneval und am 2. März den Kinderfasching. Am 15. März, nach der Saison, ist dann in Frankenheim das Männerballett-Treffen.