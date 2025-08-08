Die Bronzemedaille des Thüringer Fußballverbandes und eine Vereinsjacke als Geschenk hat sich Björn Tanner aus Kleinschmalkalden redlich verdient: Er ist seit Jahren als Schiedsrichter in Frankenheim tätig. Beim Sportfest ehrte man ihn – und gedachte dabei auch Hans Hörnleins, der diese Auszeichnung mit dem Sportverein Hohe Rhön auf den Weg gebracht hatte. Der langjährige Sportfunktionär, Chef des Kreisfußballausschusses Rhön-Rennsteig, wollte bei der Übergabe der Medaille an Tanner eigentlich dabei sein, da er das Ehrenamt hoch schätzt – sein plötzlicher Tod erschütterte alle. Eine Schweigeminute ehrte ihn.