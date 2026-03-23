Die Nabelschau von Heinz Rudolf Kunze zu Anfang fällt durchwachsen aus. Er ist nicht mehr ganz neu und noch nicht so ganz alt. 70, um genau zu sein. Allein mit einem Piano und zwei Gitarren auf der Bühne der Hochrhönhalle. Zum Bürgermeister hat er zuvor staunend „Groß!“ gesagt, als er die Halle zum ersten Mal sieht. Der Rockpoet, selbst beschriebene Lauwarm-Duscher und „nur Gesinnungs-Vegetarier“, der doch seine Pfälzer Leberwurst braucht, ist mit einem Solo-Programm in die Rhön gekommen. Und er schafft es, vor 870 Menschen auf den Sitzplätzen und etlichen daneben – ja, es wird auch getanzt – die Balance zwischen Nähe und Distanz zu finden. Da biedert sich einer dem Publikum nicht an als „einer von euch“, sondern bürstet gewiss auch manchem Zuhörer gegen den Strich.