Ein frisch geborenes Kalb, noch ohne Ohrmarke und also soeben erst zur Welt gekommen, haben Mitarbeiter der Landschaftspflege-Agrarhof Frankenheim GmbH am Freitag gegen Mittag auf einer Weide in Richtung Fladungen, Riedgesbrunnen, entdeckt. Das Tier war bis zum Kopf skelettiert – kein schöner Anblick. Martin Berk, Vorstand der Agrarhof GmbH, spricht von 35 bis 40 Kilo Fleisch, die fehlen. Er vermutet darum einen großen Beutegreifer als Verursacher – den Wolf. „Füchse fressen nicht so viel auf einmal, und dass es 20 Füchse waren, die sich hier gütlich getan haben, ist wohl kaum vorstellbar“, sagt er. Auch Bissspuren seien zu sehen gewesen. Allerdings möchte er keine Behauptungen über den Verursacher des Risses aufstellen, sondern das Ergebnis eines Gutachtens abwarten. Alarmiert sind die Bauern freilich dennoch.