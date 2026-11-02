Sparbücher und Schmuck haben Einbrecher mitgenommen, die am Samstag, 31. Oktober, ein Wohnhaus in der Dr.-Wuttig-Straße in Frankenheim heimsuchten. Sie hatten offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um zwischen 19 und 23.15 Uhr gewaltsam in das Haus einzudringen, alles zu durchsuchen sowie Verwertbares mitgehen zu lassen. Die Höhe des Beuteschadens war am Montag noch nicht beziffert. das Haus ist im Wohngebiet „Mäusgehäu“ auf der Seite zum Wald hin gelegen, Richtung Hilderser Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es auf Nachfrage bei der Suhler Polizeisprecherin Julia Kohl. Es seien umfangreiche Spuren gesichert worden. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, sollte sich bei der Polizeiinspektion Meiningen unter Telefon 0361/5 74 38 61 00 melden, um bei der Suche nach den mutmaßlich professionellen Tätern und der Beute mitzuhelfen.