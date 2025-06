Die 800 Meter Radweg für den „Iron Curtain Trail“ – am ehemaligen Eisernen Vorhang – sorgen schon lange für Kopfzerbrechen. Freude, als die hundertprozentige Bundes-Förderung bewilligt wurde, mischte sich in Frankenheim bald mit Sorgen um genehmigungsrechtliche und Naturschutz-Fragen. Die brauchen offenbar Zeit, andererseits aber muss das Projekt bis 2025 abgeschlossen sein... Nun gab es ein Gespräch in Weimar. „Wir waren sehr dankbar, dass wir dorthin eingeladen wurden“, sagt Bürgermeister Alexander Schmitt. Hier trafen sich Rhöner aus Frankenheim und aus der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön mit Vertretern der Planfeststellungsbehörde beim Landesverwaltungsamt, der Oberen und Unteren Naturschutzbehörden sowie dem Umweltministerium.