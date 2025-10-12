Ein Ort, der vielen Dorfbewohnern seit Jahren am Herzen liegt, ist der ehemalige Kräutergarten. Am Samstagnachmittag wurde das dank Fördermitteln und Eigeninitiative neu gestaltete Areal nun feierlich eingeweiht. Bei bewölktem, aber trockenem Herbstwetter versammelten sich rund 50 Gäste auf dem Gelände am Ortsrand, um mitzuerleben, wie aus dem ehemaligen Sorgenkind wieder ein einladender Treffpunkt für Jung und Alt wurde.