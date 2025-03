Frankenheim im Karnevalsfieber Karneval für alle – von Smarties bis Rollator

Es war ein rauschendes Fest, das der Frankenheimer Carnevals Club am 1. und 2. März in der Hochrhönhalle zelebrierte. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von traditionellen Gardetänzen bis hin zu humorvollen Büttenreden reichte, begeisterte der FCC sein Publikum bis in die frühen Morgenstunden. Einen Tag später erlebten die kleinen Närrinnen und Narren beim Kinderfasching ihren großen Moment.