Der Frankenheimer Carnevals Club (FCC) eröffnete am Samstagabend, 14. November, in der gut gefüllten Hochrhönhalle seine 67. Karnevalssaison. Präsidentin Doreen Hartmann begrüßte die Gäste und die befreundeten Karnevalsvereine und eröffnete den Abend. Durch das Programm führten Sophia Kirchner und Luis Wilhelm, die das Publikum mit kleinen Mitmachaktionen immer wieder einbezogen. Den musikalischen Auftakt gestaltete der Fanfarenzug Wasungen. Der FCC freute sich besonders über den Besuch der befreundeten Musiker, die den Abend gleich zu Beginn stimmungsvoll einläuteten.