ABBA als Höhepunkt mit Geheimnis

Auch Luis Wilhelm hatte mit dem Elferrat eine Einlage vorbereitet. Bei einer Fragerunde sorgten die Antworten der vier beteiligten Elferratsmitglieder mit einigen Zweideutigkeiten für Gelächter. Am Ende wurde der Spieß umgedreht und Luis musste selbst Rede und Antwort stehen. Der Auftritt der Wild Berrys (trainiert von Tina Gerlach) mit „Mamma Mia“ und bekannten ABBA-Hits sollte zum Höhepunkt des Abends werden. Während des Tanzes erschienen zwei verhüllte Gestalten auf der Bühne. Mit ihrer Enthüllung wurde das Geheimnis gelüftet: Prinz Benito der I. und Prinzessin Linda die I. regieren die 67. Saison des FCC. Selbst die Tänzerinnen der Wild Berrys waren von der Überraschung sichtlich begeistert. Wie jedes Jahr war die Besetzung des Prinzenpaares bis zuletzt ein streng gehütetes Geheimnis. Eine ganz besondere Verbindung macht den neuen Prinzen aus: Benito ist das Patenkind von FCC-Präsidentin Doreen Hartmann, in Frankenheim liebevoll „Döt“ genannt. Bürgermeister Alexander Schmitt, Ehemann der Präsidentin und somit Patenonkel des Prinzen, hatte selbst nicht gedacht, eines Tages seinem eigenen Döt den Schlüssel des Dorfes überreichen zu dürfen. Zur gebührenden musikalischen Einleitung der neuen Regentschaft kehrte anschließend der Wasunger Fanfarenzug auf die Bühne zurück.