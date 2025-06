Frankenheim Den Bolzplatz kurz vorm Kindertag eingeweiht

Direkt neben dem HauptPlatz ist der Trainings- und Bolzplatz gebaut worden, der zwar schon länger in Benutzung ist, jetzt aber offiziell eingeweiht wurde. Der Sportverein Hohe Rhön Frankenheim und die Gemeinde Frankenheim haben ihn gemeinsam errichtet und werden ihn auch gemeinsam pflegen und unterhalten. Gerade ist dafür neue Technik angeschafft worden. Eingeweiht wurde der Platz – passend zum Kindertag am Sonntag – bei einem Kinderfest am Samstag. Dieses hat Tradition in Frankenheim und fand diesmal aus gegebenem Anlass unter Federführung des Sportvereins statt. Mit 284 Mitgliedern hat dieser eine sehr hohe Mitgliederzahl – die größte im Dorf. Austragungsort für das Fest war natürlich der Sportplatz und seine Umgebung.