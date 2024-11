Frankenheim: Dem Leid der Tiere nicht tatenlos zusehen

Doch wie wird man der scheuen Tiere habhaft? Um sie einfangen zu können, sind von der Ordnungsbehörde tolerierte Futterstellen erforderlich, wie es auch eine in Frankenheim gibt, in der Dr.-Wuttig-Straße. Die gefangenen und kastrierten Tiere kehren nach dem Eingriff an ihren Lebensort zurück, können sich aber zumindest nicht mehr weiter vermehren. Für Babykatzen sucht der Verein Pflegestellen, um die Kleinen zu zähmen und zu vermitteln. Sie habe über die Jahre bereits etliche Katzen bei Tierfreunden im Dorf untergebracht, sagt die Frau, die die Futterstelle betreut. Doch mittlerweile sei das schwierig. Futter und Fallen kommen vom Tierschutzverein Meiningen. „Ich will doch nur helfen“, sagt sie, denn sie kann sich das Elend – Hunger, Verletzungen, Kämpfe – nicht mit ansehen. Und immer wieder gibt es neue kleine Katzen, „derzeit ist es besonders schlimm.“ Im Bereich Dr.-Wuttig-Straße und Am Sportplatz wird die Population größer, obwohl zum Beispiel vier Nachkommen eines Wurfes erfolgreich kastriert wurden. Doch schon sind die nächsten Jungen da – kurz vor dem Winter. Derzeit laufen große Bemühungen, Mutterkatze und Kater einzufangen und zu sterilisieren. Die Futterstellenbetreuerin würde sich freuen, wenn sie Hilfe bekäme: Menschen, die bereit sind, alle zwei Stunden nach den Fallen zu schauen, oder einen Transport zum Tierarzt übernehmen. Die Zeit drängt, es wird bald Winter... Traurig ist die Frau darüber, dass einige im Dorf wenig Verständnis haben oder sie gar für eine „Katzenvermehrerin“ halten. Genau das Gegenteil ist der Fall.