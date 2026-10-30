Drei Männer aus Frankenheim haben einen Aufruf gestartet, mit dem sie das Wirken des ehemaligen, inzwischen verstorbenen Bürgermeisters von Frankenheim, Manfred Abe, würdigen wollten: Matthias Stepper, Burkhard Friedrich und Henry Gutmann sammelten Unterschriften dafür, dass der Name von Nachwende-Bürgermeister Abe an die Hochrhönhalle kommt und dass auch die Dorfgemeinschaft genannt wird, die auf verschiedene Weise, aber sehr intensiv an der Entstehung der Hochrhönhalle beteiligt war.
Frankenheim Bürgerentscheid zum Namenszug Manfred Abe
Iris Friedrich 30.10.2026 - 10:00 Uhr