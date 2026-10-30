Drei Männer aus Frankenheim haben einen Aufruf gestartet, mit dem sie das Wirken des ehemaligen, inzwischen verstorbenen Bürgermeisters von Frankenheim, Manfred Abe, würdigen wollten: Matthias Stepper, Burkhard Friedrich und Henry Gutmann sammelten Unterschriften dafür, dass der Name von Nachwende-Bürgermeister Abe an die Hochrhönhalle kommt und dass auch die Dorfgemeinschaft genannt wird, die auf verschiedene Weise, aber sehr intensiv an der Entstehung der Hochrhönhalle beteiligt war.