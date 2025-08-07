Für den Radwegbau am Iron Curtain Trail, dem ehemaligen Eisernen Vorhang, an der Landesstraße zwischen Frankenheim und Birx, ist an einem aufwendigen und teuren Planfeststellungsverfahren anscheinend nicht zu rütteln. Nach dem langen Gezerre darum – und mit immer noch ein bisschen Hoffnung im Herzen – hat Frankenheim nun trotzdem das Vorhaben nicht ganz aufgegeben: „Wir verfolgen das Thema weiter, jetzt über ein anderes Förderprogramm“ – so lautet der neue einstimmige Beschluss des Gemeinderates. Über das Sonderprogramm „Stadt und Land“ wären 90 Prozent Fördermittel (also nicht mehr 100 wie zuvor) möglich. Und es bestünde hier kein Zeitdruck, wie beim jetzigen Projekt zum Jahresende 2025 fertig zu sein. Bis Ende März 2026 müsste der Antrag eingereicht werden; eventuelle Zuwendungen für den Bau kämen dann erst 2027, erläuterte der Bürgermeister. Aber so könnte man das Projekt vielleicht retten, an dem der Region Hohe Rhön so viel liegt.