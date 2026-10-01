Kurz nach 11 Uhr schepperten die Fensterscheiben, Gläser klirrten und manche Rhöner bekamen einen gehörigen Schreck: Es gab einen ungewöhnlich lauten Knall. Viele wollten wissen, was die Ursache war – und mancher ahnte es schon, diese fand sich im nahe gelegenen Steinbruch-Werk der Firma FCN. Die Fuldaer Firma betreibt einen Steinbruch am Billstein, gelegen auf der Gemarkung Hilders. Nahe Nachbarn in Thüringen sind freilich auch Frankenheim und Birx.