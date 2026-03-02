Wenn die vereinte Rhön-Garde auf die Bühne kommt, dann füllt sich auch die große Fläche in der Frankenheimer Hochrhönhalle. So geschehen am Samstag beim gemeinsam gefeierten Rhön-Karneval, bei dem die Kaltennordheimer aus Anlass ihres Jubiläums den Hut auf hatten. In dem straff geführten Programm, das Michael Eisenhardt und Anja Karte moderierten, war die Rhöngarde der schillerndste Hingucker. Sage und schreibe 47 Mädchen und junge Frauen aus neun Vereinen schwangen hier gemeinsam die Beine. Sie kamen aus Frankenheim, Bettenhausen, Kaltenwestheim, Unterweid, Oberweid, Oepfershausen, Kaltensundheim, Diedorf und vom Gastgeberverein „Andreas Fack“ aus Kaltennordheim selbst.